Anne-Elisabeth Lemoine et la finale de l’Euro 2016 : « L’une des pires soirées de ma vie ! »

Le 10 juillet 2016, la France et le Portugal se sont affrontés lors de la finale de la coupe d’Europe. Le score en fin de match a sonné comme une désillusion pour les français qui ont vu la victoire leur échapper avec un score de 1-0.

Anne-Elisabeth Lemoine, la célèbre animatrice de C à vous, regardait alors le match en famille, entre français et portugais ; grosse erreur.

Invitée à s’exprimer dans Le Tube sur Canal + samedi 2 juin, Anne-Elisabeth Lemoine a exprimé son amour pour Zinedine Zidane avant d’avouer être également fan de Cristiano Ronaldo. Isabelle Ithurburu lui a alors demandé quelle équipe elle allait soutenir pendant la coupe du monde. Cette question lui a alors rappelé la finale de l’Euro 2016, un très mauvais moment qu’elle préférerait oublier.

La finale de la Coupe d’Europe a donné lieu à l’une des pires soirées de ma vie et celle de mon père. Il avait voulu organiser une soirée franco-portugaise. Mon mari est portugais. Il y avait des supporters français comme mon frère et son fils et d’autres portugais comme mon mari et mon fils.