X-Files : Si Gillian arrête, moi aussi ! (Chris Carter)

The X-Files vient de faire son retour sur la chaîne américaine FOX avec le premier des 10 épisodes de la saison 11. Mais il se pourrait que celle-ci soit définitivement la dernière de la série culte.

Le créateur de la série Chris Carter avait récemment laissé entendre que celle-ci pouvait encore continuer pendant plusieurs années. Mais bien sûr, cela dépendait également de la volonté des 2 acteurs principaux Gillian Anderson et David Duchovny. Or, Anderson a fait part de sa décision sans de quitter la série à la fin de cette saison.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Collider, Carter a affirmé qu’il ne souhaitait plus continuer sans Gillian :

Pour moi, X-Files c’est Mulder et Scully. Je pense que si Scully devait ne plus être là, je ne le ferai plus. Ce n’est pas mon X-Files. Je pense toujours que cela pourrait être fini. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve. J’essaie de faire de mon mieux, et nous avons bien fait les choses pour la dernière saison, mais cette fois-ci cela pourrait être différent. X-Files pourrait continuer de façon indéfinie, mais cela dépend seulement de David et Gillian.