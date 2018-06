Watchmen : on sait qui sera au casting de la série

Il y a quelques jours, le showrunner de la série Watchmen, Damon Lindelof s’est fendu d’une longue lettre aux fans afin de les rassurer et de leur présenter les grandes lignes de ses ambitions futures. Les nouvelles s’enchaînent vite. Comingsoon nous détaille ainsi la distribution de la fiction de HBO.

Dans le détail, on retrouvera ainsi Regina King (The Leftovers), Don Johnson (Django Unchained), Tim Blake Nelson (Lincoln), Louis Gossett Jr. (Boardwalk Empire), Adelaide Clemens (Rectify) et Andrew Howard (Taken 3). Pour autant, on ne sait pas quels rôles seront attribués à chacun d’entre eux, même si Regina King devrait incarner un des personnages principaux.

L’univers de Watchmen s’est étoffé

Les pronostics sont également compliqués dans la mesure où, bien que Lindelof a confirmé son attachement au comic original, il a aussi indiqué que de nouveaux personnages feront leur apparition.

L’ambition du producteur est en tout cas bien là pour réussir un projet très ambitieux et respectueux d’une œuvre passionnante. On se souvient de l’adaptation cinématographique de Zack Snyder, le format épisodique permettra sûrement de développer d’avantage l’univers. Le monde des Watchmen s’est en effet étoffé avec la publication récente des comics Before Watchmen qui explorent le passé des personnages principaux de l’histoire. La BD d’Alan Moore et de Dave Gibbons semble en tout cas bien partie pour nous faire rêver pendant de nombreuses années encore.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com