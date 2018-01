La vie à cinq : la série des 90’s va avoir son reboot version latino

Après Dallas, Dynasty ou encore Mac Gyver, je demande dans la famille “reboot de séries cultes”… La vie à cinq ! Selon nos confrères du Hollywood Reporter, la chaîne Freemform vient tout juste de commander un pilote de cette nouvelle mouture. Alors, quoi de neuf sous le soleil de la fratrie d’orphelins ?

Sous le prisme latino

Exit la famille que les plus nostalgiques d’entre nous ont suivi avec ferveur chaque samedi après-midi sur M6 dans les années 90. Cette version s’intéresse à une famille latino, plus précisément aux frères et sœur Buendias, dont les parents ont été gentiment reconduits à la frontière mexicaine. Un pitch particulièrement ancré dans l’actualité quand on connaît les opinions anti-immigrations du président américain Donald Trump.

Chris Keyser et Amy Lippman, les créateurs originaux de la série, devraient faire partie du projet. Aucun nom de comédien n’a pour le moment été communiqué. Tout ce qu’on espère, c’est que ce nouveau cru sera à la hauteur de son prédécesseur. Pour rappel, La vie à cinq avait remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 1996. Excusez du peu !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com