Truth Seekers : Une série paranormale portée par Simon Pegg et Nick Frost

Simon Pegg et Nick Frost travaillent sur une série à la “SOS Fantômes”, mélangeant horreur et comédie.

Après avoir partager l’écran dans de nombreuses comédies, dont la cultissime trilogie Cornetto d’Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde), Simon Pegg et Nick Frost se retrouvent une nouvelle fois pour un projet des plus excitant.

Humour anglais et maisons hantées

Les deux amis ont en effet dévoilé à Variety qu’ils travaillaient actuellement sur une série intitulée Truth Seekers via leur société de production Stolen Pictures. La série se concentrera sur trois personnages, dont deux devraient être interprétés par Pegg et Frost, enquêtant sur des événements paranormaux. Chaque épisode durera 30 minutes et constituera une histoire à part entière.

Simon Pegg a ainsi déclaré :

« Chaque épisode sera une aventure, il y aura un potentiel endroit hanté ou quelque chose dans le genre. Ça va commencer comme une idée très paroissiale, une très petite entreprise pour ces personnes, mais cela va s’étendre à mesure que la série se dirigera vers quelque chose de bien plus global. »

Wayne Garvie, l’un des présidents de Sony Pictures, qui soutient Stolen Pictures a déclaré à propos des deux hommes :

« Outre leur approche très anglaise dans l’humour et la conception du monde, ils sont parvenus à créer un contenu qui a explosé dans le monde entier. »

D’autres projets en cours

Truth Seekers n’en est encore qu’à son premier stade de développement. En attendant d’en apprendre plus, sachez que Stolen Pictures sortira son premier film en fin d’année, une comédie horrifique (définitivement la marque de fabrique du duo) appelée Slaughterhouse Rulez et réalisée par Crispian Mills, déjà derrière la caméra du génial A Fantastic Fear of Everything, dans lequel Pegg tenait le rôle principal.

En attendant, vous pourrez retrouver Simon Pegg à l’affiche de Mission Impossible 6, qui sortira cet été. Quant à Nick Frost, il sera présent aux côtés d’Alicia Vikander dans le nouveau film Tomb Raider, dans les salles le 14 mars.

