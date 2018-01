True Detective : Stephen Dorff rejoint le casting de la saison 3

La chaîne américaine HBO a fait attendre les fans de la série True Detective avant d’annoncer le casting complet de la troisième saison. Mais voilà, le verdict est enfin tombé !

Stephen Dorff vient compléter le duo d’enquêteurs

En deux saisons, la série True Detective a su imposer sa formule. Chaque saison tourne autour d’un crime et d’un duo pour le résoudre. D’abord avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson pour la saison 1. Ensuite, Colin Farrel et Rachel McAdams (accompagnés de Taylor Kitsch) pour la deuxième saison. Cette fois-ci, c’est au tour de Stephen Dorff et de Mahershala Ali d’incarner le duo de détectives célèbres.

Stephen Dorff a tourné aussi bien à la télévision qu’au cinéma. On se rappelle, par exemple, du film Somewhere de Sofia Coppola, ou Les immortels de John G. Avildsen. À la télévision, on l’a vu au début de sa carrière dans Roseanne, Mariés, deux enfants, et Blossom.

Pour cette nouvelle aventure, il retrouve Mahershala Ali qui a remporté un Oscar l’année dernière pour sa performance dans le film Moonlight. Carmen Ejogo fera elle aussi partie de l’équipe. Elle jouera une institutrice de l’Arkansas, Amelia Reardon, qui a une connexion avec deux enfants disparus en 1980.

Un sombre crime à élucider

Une fois encore, il sera question de résoudre une affaire de meurtre qui a lieu dans les Monts Ozarks, dans l’Arkansas. Mahershala Ali tiendra le rôle principal, Wayne Hays, un détective de la police d’État du Nord-Ouest de l’Arkansas. Stephen Dorff sera lui un enquêteur qui, avec son partenaire, devra résoudre ce crime qui prend de l’ampleur sur plusieurs périodes.

Nic Pizzolatto (créateur et scénariste de la série), sera toujours aux commandes de cette troisième saison qui sera entièrement réalisée par Jeremy Saulnier. La série devrait être tournée en 2018, mais on ne connaît toujours pas la date de diffusion.

