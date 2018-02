True Detective : Cyborg arrive dans la saison 3

HBO a casté l’acteur Ray Fisher, Cyborg dans Justice League, dans un rôle récurrent pour la troisième saison de True Detective, mais aussi Michael Greyeyes (Fear the Walking Dead), Jon Tenney (Major Crimes) et Rhys Wakefield (American Nightmare).

L’ex star de Broadway, quitte donc son habit de chrome pour un costume plus classique. La question est de savoir si ce nouveau rôle ne risque pas de mettre en péril la suite des aventures du personnage de Cyborg, même si ce dernier n’est pas forcément le favori de la League !

Victor Stone de retour ?

A priori, on devrait retrouver Victor Stone aka Cyborg, en 2020, il apparaîtra d’abord dans Flashpoint (le film sur Barry Allen) puis dans son propre film sobrement appelé Cyborg. Le problème c’est que la Warner est en pleine restructuration de sa division DC Films à la suite de la sortie de Justice League. Le film avait été un succès au box-office mais côté critique c’était catastrophique. Donc, pour l’instant on ne sait pas si Flash et Cyborg sont toujours sur la bonne voie. Il devait également y avoir une Justice League 2 en 2019, mais le film a été repoussé ! Mauvaise augure ?

En théorie, Ray Fisher pourrait sans aucun doute revenir chez de D.C. après le tournage de True Detective, mais Warner Bros a refusé de commenter pour l’instant.

Cette troisième saison de True Detective raconte donc l’histoire d’un crime macabre au cœur des Ozarks et d’un mystère qui s’approfondit au fil des décennies et se joue en trois périodes distinctes.

Ray Fisher rejoint ainsi Mahershala Ali, Carmen Ejogo, et Stephen Dorff, qui ont été castés eux depuis un bon moment.

La saison 3, toujours écrite par Nic Pizzolatto, devrait arriver courant 2019, soit 4 ans après la saison précédente !

