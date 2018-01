Troy : Fall of a City, la série peplum coproduite par BBC et Netflix

L’année 2018 sera chargée pour Netflix, avec de nouvelles séries prometteuses comme The Spy sur l’histoire de l’espion israélien Eli Cohen ou encore Black Earth Rising à propos des crimes de guerre internationaux. Mais si l’on doit retenir une seule sortie sur le réseau de streaming l’année prochaine, c’est bien Troy : Fall of a City.

Un péplum à très gros budget

Cette grosse production racontera l’histoire de la célèbre Guerre de Troie, issue de la mythologie grecque. En effet, avec un budget par épisode de 8,5 millions de livres sterling, il s’agit sûrement de l’une des séries les plus ambitieuses jamais produites par le réseau de streaming américain.

Longues de 8 épisodes, la première saison de la série est co-produite par la chaîne anglaise BBC. Celle-ci vient d’ailleurs de révéler les premières images impressionnantes de la série, dans lesquelles on peut voir entre autres David Threlfall et Frances O’Connor dans le rôle du couple royal de Troie. Parmi les autres acteurs présents sur ces photos, on peut citer David Gyasi dans le rôle d’Achille, ou encore Bella Dayne dans celui d’Hélène de Troie et Louis Hunter en tant que Paris.

La production de la série a déjà commencé au Cap en Afrique du Sud, mais sa date de sortie n’a pas encore été communiquée.

