The Walking Dead : le synopsis de l’épisode 9 de la saison 8 est disponible

C’est vrai qu’on finit parfois par perdre le fil de l’histoire dans The Walking Dead. On n’est encore loin du niveau de « C’est qui déjà ? » que l’on peut parfois ressentir dans Game of Thrones, mais on s’en approche.

On retrouve donc en ce moment dans la série plusieurs communautés. Il y a la Colline, Alexandria et le Royaume qui sont tous en guerre contre le Sanctuaire de l’infâme Negan. La chaîne AMC, qui diffuse la série aux Etats-Unis, nous offre donc un synopsis de l’épisode de la rentrée, qui fait aussi office de mise au point sur les forces en puissance. Bonne lecture. Et, oui, j’ai failli oublier… ATTENTION SPOILER !

The Walking Dead, saison 8, épisode 8 : le (long) synopsis

La guerre totale a eu un impact dévastateur sur chaque personne impliquée. Les communautés sont fracturées. Alexandria a été détruite, la Colline se retrouve au pied du mur, et le Royaume est tombé – la moitié des habitants sont morts, l’autre moitié est contrôlée par les Sauveurs. Au milieu, Rick, ayant été distrait par le conflit, est rentré chez lui pour apprendre que Carl, qui a conduit héroïquement en sécurité les habitants d’Alexandria durant l’attaque de Negan, a été mordu par un Marcheur. Alors qu’il était l’unique motivation à sa dure existence, Rick est forcé d’accepter cette réalité. Carl a toujours été une lueur d’espoir, un symbole représentant le dernier fil conducteur de l’humanité – des leçons que les survivants autour de lui feraient mieux de retenir alors que la guerre s’intensifie.

Mais Rick n’est pas la seule personne en péril. Aaron et Enid sont dans une situation désespérée à Oceanside – ne sachant pas trop s’ils sont en territoire ami ou s’ils viennent de se créer de nouveaux ennemis. Le Père Gabriel a aussi son rôle à jouer alors qu’il tente de faire rentrer clandestinement le Dr. Carson vers la Colline. Maggie, enceinte, se débat avec les nombreuses zones morales sombres qui vont avec la place de leader en temps de guerre. En pleine impasse avec les Sauveurs, elle doit décider comment gérer le sort de dizaines de prisonniers de guerre qu’elle retient en ce moment, mais aussi les complications nouvelles qui incombent au rôle de leader.

En plus de la guerre, Negan doit également faire face aux luttes intestines au sein de ses propres rangs alors que travailleurs, traîtres et autres avides de pouvoir créent des conflits au Sanctuaire. Après avoir offert une victoire majeure aux Sauveurs, la loyauté d’Eugene est continuellement testée alors que de nouveaux obstacles leur font face.

Alors que cette guerre totale les consume, la ligne entre le bien et le mal continue de se brouiller. Les gens se battent pour ce en quoi ils croient. Tout le monde travaille d’arrache-pied pour quelque chose de plus grand – pour se sentir en sécurité et vivre une vie qui en vaut la peine.

Merci AMC de nous avoir rafraîcht la mémoire. On y voit plus clair, et on essaiera d’être là pour la reprise le 25 février.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com