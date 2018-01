The Walking Dead : la saison 9 confirmée, son showrunner écarté

Bonne nouvelle pour les fans de The Walking Dead. Malgré les derniers mauvais scores d’audience de la saison 8, dus en partie aux lacunes de l’intrigue, AMC prolonge la série zombiesque, signant pour une neuvième saison.

En effet, malgré ses résultats en baisse, programme reste la poule aux œufs d’or de la chaîne. Toutefois, l’équipe aux commandes de la fiction va être un peu remodelée.

Une femme aux commandes

Exit l’historique showrunner de la série, alias Scott M. Gimple. AMC a confirmé qu’il serait remplacé par la co-productrice exécutive et scénariste Angela Kang (girl power). Gageons que cette dernière apporte un peu de fraicheur au programme qui, au risque de nous répéter, patauge sérieusement dans la semoule depuis l’orée de la saison 7 et l’arrivée de Negan (un comble, quand on sait que le personnage devait relancer tout l’intérêt de la série).

Toutefois, Scott M.Gimple ne sera pas bien loin. En effet, il travaillera toujours sur la saga Walking Dead mais en tant que CCO (chief content officer). Il continuera donc à mettre son nez dans les affaires de Rick Grimes, mais aussi à participer au scénario du spin-off Fear The Walking Dead. Voire même sur de possibles nouvelles extensions de la marque. Bref, on n’est pas près de voir le bonhomme quitter la production tant que les zombies perdureront.

