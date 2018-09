The Walking Dead saison 10 : Andrew Lincoln réalisateur ?

Le départ d’Andrew Lincoln lors de la très prochaine saison 9 de The Walking Dead est désormais acté. Il faudra faire avec ce chamboulement, alors que le show n’est plus vraiment au top de sa forme depuis un moment. Peut-être est-ce une des nouveautés qui va lui redonner un petit coup de boost et le faire repartir sur d’autres bases. Ou dans le pire des cas, la perte du personnage principal pourrait encore plus l’enfoncer.

L’acteur expliquait durant la dernière Comic-Con de San Diego que ce choix avait été motivé par son envie d’être présent pour sa famille. Tourner dans tous les épisodes demande en effet du temps et le désormais papa de deux jeunes enfants a vraiment envie d’être là pour eux. Une décision respectable. Il précisait cependant qu’il pensait que son histoire avec le personnage de Rick n’était pas terminée et que dans le futur il pourrait retravailler dans l’univers de The Walking Dead.

Un retour plus vite que prévu

Il n’a vraisemblablement pas menti puisqu’il prépare déjà son retour, mais pas sous la forme que l’on pense. En effet, l’acteur a avoué à Entertainment Weekly qu’il tentait d’apprendre sur le plateau de la saison 9 les codes de la mise en scène, dans l’ombre de ceux en place à ce poste. Ceci avec une idée bien définie dans la tête : diriger au moins un épisode durant la saison 10. Une manière pour lui de toujours faire partie de cette famille à laquelle il appartient depuis des années, en apportant artistiquement quelque chose. Personne ne sait évidement de quoi il est capable et si l’épisode en question sera bon, mais c’est toujours sympathique de voir un acteur d’une série prendre un petit moment la caméra en main. C’est d’ailleurs chose assez courante dans le milieu.

Lorsque le journaliste lui demande pourquoi il aimerait revenir aussi vite après son départ, la réponse est franche :

Je ne peux pas être aussi loin d’eux parce que je ne peux pas le supporter. C’est dire à quel point je suis investi dans la série et la suite de l’histoire.

Andrew Lincoln a effectivement toujours fait preuve de dévouement pour défendre le show et il est incontestable qu’il l’aime. Ce qui est tout à fait normal, puisque c’est grâce à lui qu’il a pu se faire un nom. Sans sa situation personnelle, il aurait continué encore autant que possible à incarner Rick. Alors que parfois certains départs sont provoqués par des conflits ou des désaccords, celui-là se fait en bons termes.

Il ne nous reste plus que quelques jours à attendre avant le début de la saison 9 de The Walking Dead. Elle commencera le 7 octobre prochain, sur AMC aux Etats-Unis et sur OCS en France.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com