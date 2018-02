The Walking Dead : Rick va-t-il enfin en découdre avec Negan dans l’épisode reprise ?

Plus d’une saison que la guéguerre entre Rick et Negan dure dans The Walking Dead, surnommée depuis peu “The Boring Dead” par nombre de spectateurs désenchantés.

Ce qui n’arrête les showrunners, bien au contraire, tant ils sont convaincus de détenir là l’intrigue du siècle. La preuve dans la bande-annonce de l’épisode de reprise de la saison 8, promesse d’une confrontation sanglante opposant le shérif et le chef des Sauveurs.

Notes de désespoir

Pour rappel, nous avions laissé Alexandria en feu et en sang, Negan semblant avoir pris définitivement l’avantage. Cerise sur le zombie : Carl a été mordu par un rôdeur, ce qui lui suggère un destin plus que funeste. Doit-on d’ores et déjà préparer nos adieux au petit cowboy ?

Pendant ce temps, Simon, acolyte de Negan et Jadis, leader des “Garbage Kids” semble tisser une nouvelle alliance. Pour contrer ou aider Rick ? La cheffe à la frange mal coupée a déjà trahi notre héros pas une mais deux fois. A ce stade, on ne peut plus rien faire pour le shérif le plus candide de l’histoire cathodique… Sauf si, par cas de conscience, elle se décide à rallier les Sauveurs à leur cause commune. Qui sait ?

Petite note de désespoir supplémentaire, on voit aussi dans la bande-annonce Eugene avec un équipement de chimiste du plus bel effet. Comme si Negan en avait véritablement besoin… Jamais dans The Walking Dead la mort n’aura autant veiller au grain.

Verdict le 25 février prochain sur AMC.

