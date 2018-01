The Walking Dead : Le producteur n’est pas inquiet du déclin des audiences

La chute d’audience de la huitième saison de The Walking Dead a déjà fait couler beaucoup d’encre. En effet, l’épisode final de mi-saison n’a rassemblé que 7,9 millions de téléspectateurs, soit le score le plus bas de l’histoire de la série depuis la seconde saison.

Des scores décevants

Ainsi, en moyenne, les épisodes de la saison 8 ont rassemblé 8,7 millions de spectateurs, contre 12,1 millions pou la saison précédente. Pourtant, le producteur de la série David Alpert ne semble pas inquiet. Dans un entretien pour le magazine américain Variety, celui-ci a d’ailleurs évoqué la question :

Je ne pense absolument pas que la marque ait perdu de son importance en général. Je pense que nous sommes juste en train d’assister au déclin de ce sentiment d’urgence à consommer du contenu à un moment précis, et ce sur tous les médias réunis.

En effet, tous les fans de la série ne regarderont pas cette saison au moment où elle est diffusée en direct sur la chaîne AMC. Avec l’essor de la VOD et du streaming, nombreux sont ceux qui consommeront ce produit plus tard, au moment où ils le souhaiteront. En outre, malgré ses scores décevants, The Walking Dead reste la série la plus regardée sur le câble américain.

