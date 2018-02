The Walking Dead : un premier zombie à poil dans la saison 8

On n’avait jamais osé le demander, d’ailleurs y a-t-on jamais pensé ? Pourtant « The Walking Dead » s’apprête à nous offrir son premier zombie nu de l’histoire de la série. Qu’est-ce qu’on dit ? Merci TWD, ou pas …

On n’en avait pas rêvé, mais ils l’ont quand même fait pour nous. Serait-ce pour garder sous le coude les spectateurs (à l’esprit nécrophile) qui aurait envie d’aller voir ailleurs ?

En effet, pour la première fois depuis l’existence de The Walking Dead, un zombie entièrement à poil devrait faire son apparition. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Greg Nicotero, le roi des effets spéciaux, à nos confrères de Entertainment Weekly :

Il y a un épisode où nous avons fait notre premier walker entièrement nu. Nous n’avons jamais fait ça auparavant.

Homme ou femme ? Sera-t-il de face ou de dos ? Tant de questions restent en suspend (certaines sont indicibles)… De plus, on ne sait pas dans quel épisode ce fameux zombie « fully nude » déambulera sous nos yeux. Il faudra donc être très vigilant. De quoi nous donner du boulot pendant les prochains épisodes soporifiques à souhait, on s’ennuiera peut-être moins !

En attendant, on pourra se consoler (ou pas) avec le retour des héros de notre série plus du tout favorite, Rick, Daryl, Carol, Maggie…

La suite de la saison 8 de The Walking Dead sera de retour dès le dimanche 25 février sur AMC et le lendemain sur OCS.

