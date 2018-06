The Walking Dead : Norman Reedus rend hommage à Andrew Lincoln

Les sérivores sont en deuil : Andrew Lincoln, alias Rick, quitte officiellement « The Walking Dead ». Mais ils ne sont guère les seuls : Norman Reedus, l’interprète de Daryl, est lui aussi sous le choc. Et témoigne tout son chagrin sur les réseaux sociaux.

Pour tout vous dire, on a encore du mal à y croire : Andrew Lincoln, interprète historique de Rick Grimes dans la fiction zombiesque The Walking Dead, tire sa révérence. Cela va sans dire, mais on le dit tout de même, les sérivores sont sous le choc et peinent à s’en remettre. Plus fort encore, côté casting, la peine est la même. Preuve en est, le dernier post Instagram du comédien Norman Reedus alias Daryl Nixon.

Hommage au shérif

L’acteur est, à l’instar d’Andrew Lincoln, l’une des figures de prou de la série depuis son coup d’envoi. Les années passant, on imagine sans trop de mal que les deux hommes sont aussi amis sur les plateaux de tournage qu’à la ville. C’est sans doute pourquoi Norman Reedus a rendu ce touchant hommage sous forme de photo. Le regard du shérif Rick parle de lui-même…

❤️ A post shared by norman reedus (@bigbaldhead) on May 31, 2018 at 7:11pm PDT

L’interprète de Daryl devra pourtant bien s’en remettre. Désormais, la série repose avant tout sur ses épaules. Il se murmure même en coulisses que les studios négocieraient à la hausse son contrat (on évoque là quelques 20 millions de dollars) pour que le comédien ne décampe pas à son tour. Le jeu des chaises musicales s’achèvera-t-il ici ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com