The Walking Dead : le premier trailer de la saison 9 est là !

La Comic-Con est le rendez-vous immanquable pour les fans de The Walking Dead. C’est en général à cette occasion que la bande-annonce de la prochaine saison est enfin montrée. C’est sans surprise que nous avons pu voir les premières images d’une saison 9 attendue à plus d’un titre. Principalement parce que le départ d’Andrew Lincoln est désormais officiel. Un départ retentissant qui va changer à jamais la trajectoire de l’intrigue.

On voulait voir des images, on a été servis. AMC a présenté un trailer de plus de 5 minutes ! Angela Kang nous avait prévenus : cette saison sera celle de la reconstruction. Notre petit groupe, guidé par Rick, veut enfin se poser et rebâtir quelque chose. Dès le début du trailer nous les voyons en plein travail, plan à la main. Chaque membre se démène pour mettre du cœur à l’ouvrage dans cette entreprise d’envergure. Mais tout n’est pas rose pour autant, nous apercevons de nombreuses divergences au sein des survivants. Les choses ont l’air de tourner même assez mal pour nos protagonistes, engendrant une sorte de guerre entre deux clans. Les zombies ne sont qu’en arrière-plan, menaçants mais secondaires.

Negan toujours présent

Angela Kang nous avait aussi annoncé que Negan allait nous surprendre. Emprisonné, il aura plusieurs conversations avec Rick. Une posture plus apaisée, qui devrait nous permettre d’en apprendre plus sur l’homme. Dans les comics, c’était avec Carl qu’il entretenait une relation mais ce personnage ayant disparu du show, il fallait trouver une alternative. Depuis la fin de la saison 8, le groupe est globalement partagé sur le choix de Rick. Il est possible que son sort soit scellé durant cette saison.

Magna et sa bande arrivent !

Ce n’est plus une surprise, un autre groupe de survivants sera incorporé dans l’intrigue. Il s’agit de celui mené par Magna. Ils apparaissent à la fin de la vidéo, en train de faire connaissance entre eux puis dans une très mauvaise posture. Connie, le personnage sourd incarné par Lauren Ridloff, répond présent. Yumiko aussi, ainsi que le père Gabriel privé d’un œil. En revanche, les Chuchoteurs se font très discrets. On peut deviner leur présence dans la toute dernière scène avec la horde. Rappelons qu’ils se déguisent en zombie pour se faufiler en toute discrétion. Durant la conférence de la Comic-Con, Robert Kirkman a affirmé que Samantha Morton avait été engagée pour jouer Alpha, la leadeuse du groupe. Soyez sûrs qu’ils seront au rendez-vous !

Beaucoup de choses ont l’air d’être au programme, ce qui augmente un peu l’attente. Après des saisons décevantes, le tournant que prend le show mérite qu’on y jette un œil. Les affaires reprendront le 7 octobre prochain, sur AMC et OCS en France.

