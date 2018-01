The Walking Dead : Lauren Cohan parle de la soif de vengeance de Maggie

On parle beaucoup de la mort à venir d’un des personnages principaux, et on en oublierait presque que Maggie est en train de sombrer corps-et-âme dans une violence sanguinaire. Attention Spoiler !

Attention Spoiler : saison 40, épisode 129 !

L’épisode 8 de la saison 8 de la série The Walking Dead nous a offert deux énormes surprises. La première, bien entendu, c’est la morsure d’un des personnages principaux par un marcheur. Une mort à venir très surprenante puisqu’elle n’existe pas dans le comics original. Robert Kirkman, le créateur de BD, a pourtant défendu cette décision, et l’on attend cette scène avec beaucoup d’impatience dans l’épisode à venir.

Attention Spoiler: saison 40, épisode 130 !

La deuxième scène concerne un autre personnage que l’on n’a pas l’habitude de voir dans ce genre de situation. En effet, on voit, dans cet épisode de mi-saison, Maggie tuer un Sauveur de sang-froid d’une balle dans la tête avant de renvoyer le corps à Negan dans un cercueil. Une manière très forte de montrer que le personnage vient de franchir une ligne dans cette escalade de violence à laquelle se livre les deux camps. Lauren Cohan, son interprète, a expliqué au micro de nos confrères de Entertainment Weekly pourquoi Maggie en est arrivée à une telle extrémité. Elle clarifie aussi un peu plus sa future position au sein de la communauté de la Colline.

Je pense qu’il y a une limite à ce qu’une personne peut endurer, et en conséquences à tous ce qui est arrivé, elle doit vraiment taper du poing et montrer que c’est elle qui contrôle ce put#%* de show sur la Colline, et montrer qu’elle va diriger les choses à partir de maintenant.

The Walking Dead ou la psychologie de la balle dans la tête

L’actrice nous explique aussi l’état d’esprit actuel de son personnage vis-à-vis de ce changement psychologique majeur.

Elle pense à Hershel et Glenn et d’où elle vient et à ce qu’elle a besoin de faire aujourd’hui et à combien elle a besoin de se préparer. Je ne pense pas qu’elle regrette son geste mais elle le ressent. C’est juste un armement qui devient de plus en plus nécessaire pour elle. C’est juste une de ces décisions compliquées qu’on va la voir de plus en plus avoir à prendre.

Tuer un homme de sang-froid n’était pourtant pas un geste que l’on attendait de Maggie. Etait-ce spontané ou réfléchi ?

Je pense que c’est définitivement une vengeance et une réaction impulsives, si on se réfère à comment elle réagit après l’avoir fait, tuer quelqu’un de sang-froid.

Quid de la suite pour Maggie. Elle va prendre conscience de sa violence et, soit décider de la remettre en question, soit plonger encore plus dans cette voie. L’actrice a sa propre idée.

Elle continue sur cette voie de la vengeance envers Negan, et je sens que c’est ce que les spectateurs attendent d’elle. Je sens que Maggie a vraiment besoin d’exprimer de cette façon sa rage envers cet ennemi, et ça va devenir de plus en plus spécifique au fur et à mesure de l’avancée dans l’histoire.

Réponse en image dans quelques semaines. The Walking Dead reviendra sur AMC le 25 février et le lendemain en France sur OCS.

