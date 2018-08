The Innocents : la série Netflix continue de se dévoiler dans une deuxième bande-annonce

Netflix continue de vouloir séduire les jeunes adultes avec The Innocents, une série portée notamment par l’excellent Guy Pearce. De nouvelles images, révélant une atmosphère mystérieuse, sombre et désespérée, viennent d’être mises en ligne. Tiendrait-on le digne successeur de Dark ?

Un Roméo et Juliette moderne à la sauce fantastique

The Innocents est centré sur June et Harry, deux adolescents en fuite qui font une incroyable découverte. Au cours de leur périple, ils se rendent en effet compte que June a la capacité de se métamorphoser. Perturbés par le don qu’ils ne parviennent pas à contrôler, le couple fait également la rencontre d’un professeur énigmatique. Ce dernier va révéler à l’héroïne qu’elle n’est pas la seule à avoir ce pouvoir. Il lui promettra alors de la guérir et de l’aider à retrouver sa mère, disparue 3 ans plus tôt. Les deux adolescents se retrouveront donc confrontés à un dilemme impossible : continuer à vivre leur histoire d’amour en toute innocence ou pénétrer dans un nouveau monde inconnu et effrayant.

Avec cette série, Netflix poursuit sa volonté de proposer des programmes aux jeunes adultes, comme c’était le cas avec 3% ou encore The end of the f**king world. La première saison de ce récit initiatique sur le passage à l’âge adulte est composée de huit épisodes. La série nous fera apparemment voyager entre les paysages brumeux de l’Angleterre et de la Norvège.

Les rôles des deux héros sont campés par Sorcha Groundsell et Percelle Ascott. Guy Pearce incarne quant à lui le mystérieux professeur qui révèle à June l’existence de ses semblables. Jóhannes Haukur Jóhannesson, Laura Birn et Sam Hazeldine complètent la distribution.

Pour découvrir les huit épisodes de The Innocents, rendez-vous le 24 août prochain sur Netflix.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com