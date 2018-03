The Handmaids Tale : La saison 2 se dévoile (teaser)

« Ferme ta bouche, sois une gentille fille, allonge toi et écarte tes jambes… » Pour assurer la promotion de la deuxième saison de The Handmaids Tale, Hulu n’y va pas avec le dos de la cuillère. Au programme de cette bande-annonce à couper le sifflet, une Offred (Elisabeth Moss) plus déterminée que jamais à soulever la République de Gilead (qui n’a de république que le nom).

Libéré, délivré

Rappelons que la jeune femme était « enfin » tombée enceinte à la fin de la saison inaugurale. Laissera-t-elle l’enfant à la famille dont les tortures et sévices sont tout sauf secrètes ? On pencherait plutôt pour un non (et un grand). Ce court mais intense teaser nous permet également de recroiser certaines têtes bien connues, comme celles de Janine et Ofglen, dont le sort était laissé en suspens.