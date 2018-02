The Handmaid’s Tale : un acteur de Get Out dans la saison 2

Petit à petit, on apprend quelques détails concernant la saison 2 de The Handmaid’s Tale.

Des indices sur le scénario, et de nouvelles recrues. Dernière personnalité en date à intégrer la série, Bradley Whitford.

Bradley Whitford, un personnage ambivalent ?

Bradley Whitford que l’on a vu récemment dans le film nommé aux Oscars, Get out, fera en effet partie de l’équipe de tournage de la deuxième saison. Il y jouera le commandant Joseph Lawrence. Personnage difficile à cerner car à la fois gentil par moment, et cruel et doté d’un humour sournois dans d’autres moments. Ce comportement double ne rassurera pas sa servante. Il sera aussi une sorte de génie fou. Enfin, il est celui qui dirige l’économie de Gilead. En définitive, tout cela fera de lui un personnage charismatique et important.

La série qui surfe sur la vague du succès

Bradley Whitford ne sera pas la seule nouvelle recrue de cette saison. Ont déjà été annoncées les présences de Marisa Tomei, Cherry Jones et Clea DuVall. Un casting qui intègre une série dont le succès est fulgurant et qui a remporté de très nombreux prix.

Pour cette nouvelle saison, Elisabeth Moss revêtira à nouveau l’habit de la servante Offred – June de son vrai nom. La saison 2 s’annonce intense, après l’acte de rébellion qui a explosé à la saison 1. Une bande-annonce a, par ailleurs, déjà été révélée. Celle-ci promet des affrontements extrêmement violents. Mais, pas trop vite, il faudra attendre quelques mois avant d’en savoir un peu plus…

La saison 2 de The Handmaid’s Tale devrait être diffusée à partir du 25 avril sur Hulu.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com