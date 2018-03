The good Doctor : le Dr House Asperger aura une deuxième saison

Ce fut l’outsider que personne n’attendait : avec ses coquets dix millions de spectateurs en moyenne par épisode, le feuilleton The Good Doctor s’est rapidement imposé comme figure de proue du catalogue de ABC. C’est donc sans sans surprise que la chaîne confirme une seconde saison pour le sympathique et attachant docteur Shaun Murphy, atteint du syndrome d’Asperger.

La présidente de la chaîne ABC Channing Dungey a ainsi déclaré :

« Le message d’intégration de The Good Doctor résonne avec force chez nos téléspectateurs et c’est un marqueur important pour nous. La série épouse notre époque et a rapidement battu des records d’audiences à une époque où le paysage audiovisuel est de plus en plus compétitif. Nous sommes heureux d’annoncer le retour de Shaun Murphy pour une nouvelle saison« .