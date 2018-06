Stranger Things : un prequel arrive bientôt

Retour dans la bourgade d’Hawkins mais cette fois-ci, sans passer par la case Netflix ! En effet la plateforme de SVoD vient d’officialiser la sortie d’une palanquée de bouquins dérivés de l’univers de la série à succès Strangers Things.

À la découverte du passé d’Eleven

Pour ce faire, la firme de Los Gatos s’est associée avec le célèbre éditeur Penguin Random House. Les deux premiers tomes débarqueront cet automne en librairie à en croire nos confrères de Deadline. Le premier ouvrage se focalisera sur les coulisses du programme et sera nommé Stranger Things : World Turner Upside Down : The Official Behind-The-Scenes Companion. Le deuxième sera un livre illustré axé sur la frange la plus jeune du public et proposera quelques « leçons de vie ».

Mais c’est bien le troisième ouvrage qui pique notre curiosité. Prévu pour sortir au printemps 2019, il s’agira d’un préquel à la série, dédié au passé énigmatique de la non moins énigmatique Eleven. On en apprendra beaucoup plus sur ses pouvoirs, les expérimentations dont elle a été la cobaye, mais aussi sur sa mère et le programme MKUltra. Pour les sérivores peu branchés lecture au lit, sachez que la saison 3 de Stranger Things, elle, partira en tournage en début d’année prochaine. Patience !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com