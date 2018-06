Stranger Things : un jeu vidéo adapté de la série arrive bientôt

Le partenariat n’a rien d’une surprise puisque nos confrères de TechRadar étaient déjà sur la piste. Telltales Games n’a donc fait qu’officialiser les choses, notamment via leur compte Twitter. De quoi bouleverser l’E3, messe annuelle consacrée aux arts vidéoludiques prenant actuellement place à Los Angeles.

We’re delighted by the response we’re seeing to the idea of Minecraft: Story Mode coming to @Netflix in the fall as an interactive adventure. (1/3)

— Telltale Games @ E3 (@telltalegames) June 13, 2018