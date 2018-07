Stranger Things : la saison 3 est la plus ambitieuse !

Créée par les frères Matt et Ross Duffer, la série Stranger Things est rapidement devenue un phénomène culturel pop après sa première saison sur Netflix en 2016, en grande partie grâce à sa représentation nostalgique des années 1980, et en particulier à son inspiration du genre horrifique et de science fiction de cette période. La deuxième saison a également été bien accueillie pour ses efforts visant à développer et à approfondir la mythologie de l’histoire. À en croire Shawn Levy, les Duffer et leurs collaborateurs ne se reposeront pas davantage sur leurs lauriers quand ils reprendront les personnages de Stranger Things à l’année 1985, pour le troisième opus.

Shawn Levy, qui a réalisé plusieurs épisodes de Stranger Things, en plus de les produire, a déclaré à BadTV que lui, les Duffers et le reste de l’équipe créative apprécient beaucoup que Netflix leur ait permis de prendre leur temps et de développer la troisième saison. Cependant, en même temps, il a souligné que l’équipe de la série travaille très rapidement pour que la saison 3 soit terminée et que ce soit de loin la saison la plus ambitieuse de la série. Il a promis être à un autre niveau avec ce troisième chapitre de Stranger Things.

La saison 2 de Stranger Things était certainement plus cinématographique dans le style et la portée que son prédécesseur, et le producteur a également assuré que cette évolution se poursuivra dans la prochaine saison. Il sera particulièrement intéressant de voir comment la série gère la sous-intrigue principale qu’elle a introduite dans la saison 2 : celle impliquant le « frère » d’Eleven (Millie Bobby Brown) et son compagnon télékinésique, Kali alias Huit (Linnea Berthelsen). Le public est encore divisé quant à savoir si l’épisode centré sur Kali, « The Lost Sister », était le meilleur ou le pire de cette deuxième saison, mais il semble que la saison 3 n’hésitera pas à prendre des risques similaires et /ou à éventuellement ramener l’histoire de Kali au premier plan.

Quant aux références de la saison 3, Shawn Levy a déclaré que « le fantôme de John Carpenter et d’autres réalisateurs d’horreur des années 80″ pèseront lourd sur la prochaine saison. Le show s’était déjà inspiré de The Thing de John Carpenter (et a même explicitement référencé le film plusieurs fois dans la première saison), mais le producteur pourrait pointer des films d’horreur tels que Halloween, The Fog et même They Live comme sources d’inspiration de cette saison 3. Il suffit en réalité de savoir que la série continuera d’explorer l’Upside-Down et les créatures qui y résident. Hawkins dans l’Indiana va devenir un endroit encore plus effrayant et plus dangereux à vivre…

Le premier épisode de la troisième saison de Stranger Things est attendu sur Netflix en 2019.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com