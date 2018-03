La série The Purge a commencé son casting

Personnages, synopsis et casting, on en sait beaucoup plus sur « The Purge », la série de James DeMonaco.

The Purge (American Nightmare pour sa version française) a été une très belle surprise cinématographique. Déjà dotée de trois opus et peut être bientôt d’un quatrième, la franchise sera bientôt complétée d’une série. On connaît désormais le casting des deux personnages principaux qui seront plongés comme toujours dans la saga, dans une histoire tourmentée.

Un marine et une adepte de la purge

Selon le site Looper, Gabriel Chavarria, notamment aperçu dans La Planète des Singes : Suprématie, sera présent. Il est surtout célèbre pour son rôle dans la série East Los High, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Jessica Garza, connue pour ses participations dans des séries comme Modern Family, NCIS ou encore Pure Genius, sera aussi de la partie. Voici un rapide synopsis :

Miguel (Gabriel Chavarria), un ancien marine est de retour dans sa ville natale. Il retrouve sa sœur Penelope (Jessica Garza) qui voue un véritable culte à la purge. Pour rappel, chaque année le gouvernement des États-Unis organise une nuit de la purge. Pendant douze heures les crimes deviennent légaux, charge à chacun d’assurer sa propre survie.

J ames DeMonaco toujours aux manettes

La foi de Penelope pour ce moment sacrificiel va s’éroder lorsqu’elle va mieux comprendre la vérité sur la purge. On n’en sait pas plus mais on peut noter la dimension sociale présente dans les trois précédents films : la nuit se résume assez souvent à un massacre des pauvres par les plus aisés.

Un choix assumé par le créateur de la saga, James DeMonaco, qui raconte avoir eu l’idée du concept de la purge après qu’un automobiliste lui a fait un mauvais coup sur la route. Il prendra en charge la production de cette série de dix épisodes dont on ne connaît pas encore la date de diffusion.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com