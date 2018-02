La série Karaté Kid, c’est fait !

Le service de streaming payant, You Tube Red, vient de dévoiler le premier teaser de Cobra Kai. Pas de doutes, Danny et Johnny sont prêts pour un nouveau face à face.

Karaté Kid, un film culte ?

Film culte ou film d’ado, karaté kid a marqué toute une génération. Sorti en 1984, le long-métrage a fait rêver garçons et filles qui se voyaient déjà dans la peau de Daniel LaRusso. Daniel, jeune garçon frêle, a un ennemi en la personne de Johnny. Pour apprendre à se défendre, Daniel fait appel au maître du karaté Miyagi. Une relation étrange, mais forte, lie les deux personnages et, bientôt, Daniel pourra aller défendre son honneur sur le tatami. Face à lui, Johnny. Les minutes intenses du combat auront fait vibrer toute une jeunesse, même si la fin était courue d’avance : la victoire de Daniel. Bref, un film feel good très efficace qui remonta le moral de bien d’adolescents. Alors, comment ne pas avoir l’idée de décliner le film à succès en une série ? Et l’idée vient de You Tube Red. La série comportera 10 épisodes d’une demi-heure chacun. Mais le clou de l’affaire est que, plus de trente ans plus tard, les mêmes acteurs reprendront leur rôle.

Des retrouvailles sous haute tension

Cobra Kai célèbrera, en effet, la réunion du duel de l’époque. Ralph Macchio reprendra son rôle de Daniel LaRusso. Quant à lui, William Zabka rejouera son rival de toujours Johnny Lawrence. Nous avions laissé les deux personnages lors de la victoire de l’un (Daniel) et l’échec de l’autre (Johnny). Trente ans plus tard, de l’eau à couler sous les ponts. Enfin surtout pour Daniel qui mène une vie paisible. Il est concessionnaire automobile et a une vie de famille très épanouie. Pour Johnny, c’est une autre chanson. Suite à sa défaite, sa vie n’a été qu’une succession d’échecs. Alors Johnny décide de rouvrir le fameux dojo de karaté. De là à ce que les deux anciens ennemies se retrouvent face à face, il n’y a qu’un pas.

Parmi les autres acteurs au casting, on retrouvera Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler et Mary Mouser. Pourrait aussi faire son apparition en invité vedette Ed Asner.

Coté scénario, on retrouve les noms de Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg.

On ne connaît pas la date de sortie de la série, mais ce sera à visionner sur YouTube Red.

