Richard Coyle (Prince of Persia) rejoint le cast de la série Netflix Sabrina

Cette adaptation qui se veut plus sombre et similaire à L’Exorciste (1973), vient en complément de la série télévisée Riverdale. Du moins, c’était le cas avant que le géant du streaming n’use de ses charmes pour se l’octroyer. Désolé CW ! L’équipe est notamment composée du créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, et de Lee Toland Krieger qui y a également contribué.

Richard Coyle dans la peau d’un sataniste

Richard Coyle est un acteur anglais connu pour avoir joué dans Prince of Persia : Les sables du temps (2010) et The Collection (2016). Dans Sabrina, il prêtera ses traits au Père Blackwood. Non, vous ne tenez définitivement pas à lui adresser vos prières. En effet, il s’agit du Grand Prêtre de l’Église de la Nuit, et le Doyen de l’Académie des Arts Cachés. Décrit comme « impitoyable » et « ambitieux », ses aspirations obscures le dresseront contre l’adolescente et ses proches.

Une connexion entre lui et Mary Wardell (Michelle Gomez) parait plausible puisque la professeure sera possédée par Madame Satan. Y aura-t-il même contribué ? En tous les cas, ce duo diabolique promet de faire des étincelles et de poser bien des bâtons dans les roues de Sabrina.

L’ironie du sort veut que Coyle ait incarné le Grand Prêtre Caïphe dans les douze épisodes de A.D. The Bible Continues. D’après le Nouveau Testament, ce dernier a opté pour sacrifier Jésus afin d’assurer la sécurité de la nation juive. À croire que l’interprète a une inclination pour les rôles funestes.

Aussi, Miranda Otto (Le Seigneur des Anneaux, Homeland) sera la « fière » et « dévote » Tante Zelda Spellman. La date de mise en ligne demeure inconnue mais, une chose est certaine : Sabrina est à des années-lumière de sa version édulcorée !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com