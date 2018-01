Le PSG et l’OM intéressent Amazon et Netflix

Amazon et Netflix, grandes plateformes de streaming, ne s’arrêtent pas dans leur succès et s’intéressent désormais à un tout autre domaine : celui du sport. Dans leurs viseurs : le PSG et l’OM, grands clubs français aux histoires passionnantes.

Des documentaires au cœur du sport

Reine des plateformes VOD, Netflix nous proposait déjà des documentaires centrés sur le sport. Parfois sous forme de séries, le projet a su conquérir les utilisateurs. Il est notamment possible d’y voir Last Chance U, étonnante série documentaire sur le football américain. Au fil des 6 épisodes, on peut y suivre une équipe universitaire composée de jeunes à la vie compliquée, tous aussi impliqués et rêveurs les uns que les autres. Du rêve au cauchemar, le documentaire-série – difficile de statuer tant l’immersion est intense – nous fait plonger dans la folie du football américain, avec une production et une réalisation excellente.

Dans un autre genre est également disponible The Short Game, documentaire nous entraînant dans les championnats du monde juniors de golf. Au delà du sport, les utilisateurs apprécieront la qualité et diversité des profils filmés, nous invitant dans l’intimité du championnat mais également de la vie des jeunes champions. Familière du domaine sportif, Netflix souhaite s’étendre et vise plus loin.

Un nouvel enjeu : le football

La plateforme s’attaque désormais au sport roi d’Europe, le football. Le 16 février prochain, nous pourrons déjà apprécier le premier documentaire série consacré à la Juventus de Turin, nommé First Team: Juventus. Le documentaire nous fera entrer dans les coulisses de la saison 2017-2018, suivant au plus près les Bianconeri dans leurs entraînements mais aussi dans leur intimité.

De son côté, l’autre géant Amazon proposera via son service VOD Amazon Prime Video des reportages sur l’équipe anglaise de Manchester City lors de cette même saison 2017-2018. De beaux projets en perspective !

Mais ce n’est pas tout. Désormais, les deux géants s’attaquent à la France, s’intéressant de près aux grandes équipes que sont le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, comme l’annonce le journal sportif l’Equipe.

Une bonne nouvelle pour la LFP

Bien qu’aucun accord n’ait pour le moment été signé, Didier Quillot, directeur générale de la Ligue de Football Professionnel, ne cache pas son engouement :

Cela ne pose pas de problème qu’ils mettent un pied maintenant en Ligue 1 en produisant des docu-séries sur un ou plusieurs clubs de notre Championnat.

Le directeur général voit même cette arrivée des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) d’un très bon œil :

Le sens de l’histoire, c’est que les GAFA deviennent éditeurs et/ou distributeurs de contenus sportifs premium et donc de la Ligue 1. Je pense même qu’ils peuvent l’être dès le prochain appel d’offres.

Des précisions devraient être apportées entre le printemps 2018 et le printemps 2019, période dans laquelle l’organisation des enchères devraient se produire. La fin d’appel d’offre, prévue pour 2020, signera ou non ce projet de belle envergure. Patience !

