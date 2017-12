Le livre de Lawrence Wright, publié en France sous le nom de La guerre cachée, parue en 2006 récompensé par le prix Pulitzer, va être adapté en série (The Looming Tower) par Hulu. La plateforme américaine révèle les premières images ainsi qu’un making of.

Une série tirée d’une enquête approfondie

Après avoir adapté le best-seller de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, Hulu parie sur un autre livre à succès, The Looming Tower.

Le livre de Lawrence Wright retrace tous les antécédents de l’attaque du 11 septembre 2001. À travers les portraits approfondis des figures du fondamentalisme islamique dont les origines remontent à 1948, au moment de la création de l’état hébreu, cette étude aide à comprendre les germes des attentats du 11 septembre. L’ouvrage expose également les tentatives des services américains pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le récit montre comment les conflits d’intérêts entre le FBI et la CIA ont conduit à une rétention d’informations entre les deux services dont les conséquences ont été dramatiques.

Un récit captivant

La série qui reprend le titre américain, The Looming Tower met en scène l’agent John O’neill (Jeff Daniels) chef du département de la lutte contre le terrorisme à New York. Ce dernier s’inquiète de la menace que fait planer Oussama ben Laden et insiste pour qu’il soit pris très au sérieux. Mais ses relations avec la CIA et notamment l’officier de renseignement Martin Schmidt (Peter Sarsgaard) sont à couteaux tirés.

La série met aussi en scène des figures connues du FBI, Richard (Michael Stuhlbarg) et George Tenet (Alec Baldwin). L’acteur français Tahar Rahim, brillant dans Un prophète, y joue le rôle d’Ali Soufan, Américain de confession musulman. Ali Soufan est l’un des huit traducteurs arabes des hommes de terrain du FBI et veut combattre ceux qui ont détourné sa religion. Mais il est également entre deux mondes.

Des éléments prometteurs

En plus du casting de qualité et du choix d’adapter une œuvre récompensée par le prix Pulitzer, les producteurs ont eu la bonne idée de s’entourer d’un scénariste de renom : Dan Futterman, nommé aux Oscars pour Foxcatcher et Truman Capote. Selon toute vraisemblance, le projet a été placé entre de bonnes-mains, celle d’une personne qui connaît parfaitement les rouages d’un thriller d’investigation et qui a démontré l’étendue de son talent dans ce genre.

Les premières images dévoilées par Hulu s’avèrent alléchantes et donnent immanquablement envie d’en savoir davantage. En France, la sortie est annoncée sur la plateforme Amazone Prime Video. Autant le dire, vivement février prochain que l’on puisse voir si la promesse suit les attentes.

La sortie de The Looming Tower est annoncée pour le mercredi 28 février 2018.

