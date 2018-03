Power : la série de 50 Cent aura une sixième saison

Dans un milieu où les chaînes et les boîtes de production ont en permanence les yeux rivés sur les chiffres, la chose est assez rare.

Et pourtant on a appris que Power aura une sixième saison alors même que la cinquième saison n’a pas encore été diffusée. C’est donc une belle preuve de confiance de la part de la chaîne américaine Starz qui diffuse la série depuis 2014.

La nouvelle a été confirmée par le président de la programmation de la chaîne, Carmi Zlotnik, cité par le site Comingsoon :

Nous voulons remercier le travail de l’équipe qui a produit une excellente saison 5. Nous sommes également heureux d’annoncer que la série aura bien une saison 6.

Il faut dire que Starz a des raisons de se réjouir. La série qui a été modérément accueillie à ses débuts a reçu de nombreuses critiques élogieuses pour sa quatrième saison. Ainsi on comptait 9,3 millions de spectateurs en moyenne par épisode l’an dernier.

Power est une série policière qui se déroule à New York. Produite par Courtney Kemp Agboh et le rappeur 50 Cent, elle campe différents univers de la ville : la vie glamour des riches de Manhattan, les trafiquants de drogue. Des mondes qui se chevauchent et interagissent sous les yeux du spectateur.

Il faudra patienter un moment avant de voir cette sixième saison mais pas de panique, le premier épisode de la saison 5 sera diffusé le 1er juillet sur Starz. En France, la série est diffusée sur OCS Choc.

