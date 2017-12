Pose : la série qui va faire l’histoire pour les transgenres

C’est un petit pas pour Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) et FX mais un grand pas pour l’Histoire des séries télévisées. On en entendait parler il y a quelques semaines, c’est désormais officiel. La chaîne a commandé une saison complète de la nouvelle fiction du démiurge, Pose. Son originalité qui la distingue du paysage cathodique ? Son casting transgenre, chose (hélas) encore trop rare et qui mérite amplement d’être soulignée.

Le début d’une nouvelle mouvance ?

La série prendra place à New York dans le milieu des années 1980 et observera à la loupe les différentes couches de la société qui composent Manhattan : la scène bobo-artistique, les balbutiements de l’ère Trump, la culture LGBT…

Au casting, du beau monde que les sérivores reconnaîtront avec entrain : Tatiana Maslany (Orphan Black), Evan Peters (American Horror Story), Kate Mara (House of Cards) et même une caution madeleine de Proust alias James Van der Beek (Dawson) !

Novatrice, Pose accueillera la plus grande distribution d’acteurs transgenres pour un programme sur le petit écran, comme Hailie Sahar, Indya Moore, Dominique Jackson, Angelica Ross, et M.J. Rodriguez. En espérant que la série ouvre la voie à une nouvelle mouvance et inspire d’autres directeurs de casting…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com