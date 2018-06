Orange Is the New Black rend un surprenant hommage à Johnny Hallyday

Deux actrices de “Orange Is the New Black” rendent un vibrant (mais surtout délicieusement détonnant) hommage à l’idoles des jeunes, partie l’hiver dernier. Rock’n’roll !

Sans doute avez-vous cliqué sur le lien de cet article avec méfiance. Orange Is the New Black et Johnny Hallyday ? Mais quel est donc le rapport ? Comme on vous comprend, et pourtant ! Si le titre laisse pantois, il n’a rien de faussement aguicheur (ou « putaclic » comme on dit poétiquement dans le jargon). À l’occasion d’une petite saynète partagée sur Twitter, Suzanne (indéboulonnable Uzo Aduba) et Cindy (tordante Adrienne C. Moore) rendent hommage à notre Jojo national, qui aurait fêté son 75e anniversaire ce 15 juin 2018.

Litchfield a quelque chose de Johnny

C’est au détour d’une discussion hautement philosophique que les deux captives placent, ici et là, des références aux plus grands tubes du taulier du rock. Pêle-mêle, les amateurs reconnaîtront (et apprécieront) Noir c’est noir, Aussi dur que du bois, Je te promets, Je serai là, Je suis né dans la rue, Les coups, Marie, Le temps passe, Le bon temps du rock and roll, Diego libre dans sa tête, Un jour viendra, Gabrielle, Quelque chose de Tennessee, Rock’n’Roll Attitude, Allumer le feu ou encore Le Pénitencier. Preuve que les deux prisonnières sont de véritables groupies de celui qu’on appelait « l’Elvis français ».

On vous laisse donc avec la vidéo ci-dessous pour mieux vous délecter de ce truculent clin d’oeil. Et pour ceux qui n’auraient pas révisé, les mots en orange dans les sous-titres correspondent aux paroles du feu rockeur. Vous n’avez donc plus aucune excuse…

Son héritage le plus précieux, ce sont ses chansons. #OITNB Joyeux anniversaire, Johnny. pic.twitter.com/qqcRZMgtoT — Netflix FR & BE (@NetflixFR) June 15, 2018

