Once Upon A Time : un retour royal avec le prince Naveen

Nouveaux acteurs, contes revisités, changement de décors. Non, la saison 7 n’est pas un reboot de la série, comme l’atteste la présence de trois anciens parmi le casting et les passages éclairs de certains autres. Tout de même, les spectateurs ont dû s’habituer à des têtes jusqu’alors étrangères.

Si le souhait des créateurs Adam Horowitz et Edward Kitsis était de redonner un coup de boost aux audiences, la tentative a malheureusement échoué. En effet, Once Upon A Time a perdu près d’un million de spectateurs américains en l’espace de douze mois si l’on compare les chiffres des épisodes 6×10 (3.27) et 7×10 (2.29). Il faut tout de même prendre du recul et relativiser puisqu’il s’agit tout de même d’une série vieille de sept ans !

Le prince Naveen débarque dans Once Upon A Time

Un nouveau rôle récurrent viendra enrichir la série dès le douzième épisode, écrit par David H. Goodman et Brigitte Hales. Intitulé A Taste of the Heights, il se concentrera sur les deux protagonistes principaux du film d’animation La Princesse et la Grenouille de Disney. Si Tiana est présente depuis le début de la saison, ce n’est pas le cas du prince Naveen qui fera sa toute première apparition. Décrit comme un “aventurier amusant et aimant”, ce dernier semble dissimuler une part d’ombre plus profonde et ancrée que dans le matériel original.

Afin d’incarner ce héros “au passé tragique”, la production s’est tournée vers l’acteur Jeff Pierre connu pour ses rôles dans Shameless et Beyond.

Alors que les français peuvent suivre la saison 6 sur 6ter tous les mardis soir, l’épisode Secret Garden marquera le retour de Once Upon A Time dès le 2 mars sur ABC.

