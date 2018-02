On connait la date de retour d’Unbreakable Kimmy Schmidt

Les sérivores s’impatientent ! Quand reviendra la délirante fiction Unbreakable Kimmy Schmidt ? Réponse : au compte-gouttes ! En effet, la saison 4 débarquera en deux temps : d’abord, les six premiers chapitres arriveront sur Netflix le 30 mai. Mais quid de la suite ? Pour le moment, nul ne le sait. Les plus optimistes parient sur une mise en ligne un peu plus tard en 2018. Un peu maigre, on vous l’accorde…

https://twitter.com/KimmySchmidt/status/963802344428310528 — Kimmy Schmidt (@KimmySchmidt) 14 février 2018

New York > l’Apocalypse

Pour rappel, le programme narre les tribulations de Kimmy, qui découvre le monde après avoir vécu quinze ans au sein d’une secte, pensant qu’elle faisait partie des rares survivantes de « l’Apocalypse ». Forcément, elle ne sait comment réintégrer le monde réel et la société, plus précisément à New York, ville des gens pressés.

Ce qui provoque, in fine, une ribambelle de situations plus incongrues et burlesques les unes que les autres. Facétieuse et pétillante, la série a su se trouver un fidèle public, qui ne manquera pas de se ruer sur la première partie de la saison 4 le jour J.

