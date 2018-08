OITNB : la saison 7 sera-t-elle la dernière ?

Il y a quelques années, bien avant l’émergence des nombreux networks et sites de streaming qui font désormais partie de notre quotidien, les séries dépassant les cinq saisons étaient légion. Aujourd’hui, la donne a changé, et l’accumulation des shows donne très souvent lieu à des annulations au bout d’une ou deux saisons, la plupart du temps par manque d’audience. Mais fort heureusement, certaines séries résistent à cette malédiction, et Orange is The New Black en fait partie. Arrivée sur Netflix en 2013, le show créé par Jenji Kohan demeure encore aujourd’hui, selon les dirigeants de la plateforme de streaming, le plus vu de leurs productions originales. Forte de ses personnages attachants, de son écriture inspirée, et d’une très solide fan base, Orange is the New Black compte déjà aujourd’hui six saisons à son actif et sa popularité ne semble pas diminuer avec le temps. Pourtant, la fin de la série semble pointer le bout de son nez si l’on en croit l’une de ses stars, Laura Prepon. On le répète : attention aux spoilers sur la saison six !

« Nous touchons à la fin »

C’est à l’occasion d’un entretien donné à nos confrères de The Hollywood Reporter, que l’interprète de la charismatique Alex Vause a abordé la fin de la série :

Nous touchons à la fin. De ce que nous en savons pour l’instant, la septième saison est la dernière. Ce qui me chagrine le plus dans tout ça c’est que je ne jouerai plus avec Taylor (Schilling ndlr). Ça fait plus de six ans que nous travaillons ensemble, et nous adorons ça. C’est une partenaire de jeu formidable. Nous étions ensemble l’autre jour et elle m’a dit : « c’est nul maintenant que je suis sortie de prison, je n’aurai plus de scènes avec toi » (rires).

Cette annonce, même si elle n’a pas encore encore été confirmée par Netflix, n’est pas vraiment une surprise pour les fans, après la fin de la saison six qui se clôturait sur la libération de Piper (on vous avait prévenus pour les spoilers !). En effet, même si Orange is the New Black compte depuis de nombreux personnages arrivés au fil des saisons, Piper Chapman fait office de protagoniste principale et son parcours demeure intimement lié à celui de la série qui débutait sur son arrivée en prison. Il semble dès lors logique que la série se clôturera sur sa sortie, et le début de sa réinsertion.

Si l’arrêt d’Orange is the New Black marquera un tournant dans le coeur de nombreux fans, les actrices se préparent elles aussi à dire adieu à leurs personnages, Laura Prepon en tête :

J’ai déjà eu énormément de chance d’être dans That ’70s Show pendant huit ans. J’ai commencé quand j’avais 18 ans et j’ai passé toute la vingtaine en compagnie de ce cast formidable. Alors le fait d’avoir pu jouer dans deux formidables séries est déjà en soi une bénédiction. Même si la fin d’un programme fait toujours mal au coeur, je suis persuadée que les amitiés créées sur le plateau d’Orange continueront après son arrêt et que de nouvelles choses se profileront dans le futur.

La septième saison d’Orange is the New Black devrait arriver sur Netflix à l’été 2019. Les six premières saisons sont quant à elles, toujours disponibles sur la plateforme.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com