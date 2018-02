La nouvelle BO de Buffy : à posséder en cas d’apocalypse

2×01 WHEN SHE WAS BAD (Christophe Beck)

01. Opening (1:09 min) *

02. Buffy the Vampire Slayer Theme (1:04 min)

03. Buffy Saves Friends (4:19 min) *

04. Smashing the Bones (1:20 min) * 2×14 INNOCENCE (Christophe Beck)

13. Yesterday on Buffy (0:43 min) *

14. Spike My Boy (2:43 min) *

15. Get Out (2:32 min) * 2×22 BECOMING, PART 2 (Christophe Beck)

29. Waking Willow (2:04 min) *

30. Vision of Jenny (2:40 min) *

31. Close Your Eyes (2:50 min)

2×04 INCA MUMMY GIRL (Christophe Beck)

05. Ampata’s Kiss (1:32 min) * 2×15 PHASES (Shawn Clement and Sean Murray)

16. Meeting Cain (0:40 min) *

17. Werewolf Crashes Party (1:33 min) *

18. Cain Prepares (1:13 min) *

19. The Chase (4:09 min) * 3×01 ANNE (Christophe Beck)

32. Deliverance (2:44 min) *

2×08 THE DARK AGE (Christophe Beck)

06. Philip Asks for Giles (1:21 min) * 2×16 BEWITCHED, BOTHERED AND

BEWILDERED (Christophe Beck)

20. You’re So Sweet (0:47 min) * 3×06 BAND CANDY (Christophe Beck)

33. Tai Chi (1:09 min)

34. Sugar High (1:40 min)

2×11 TED (Christophe Beck)

07. She’ll Come Around (2:40 min) *

08. I Hit Him (2:27 min) *

09. Ted Attacks Buffy (2:21 min) * 2×17 PASSION (Christophe Beck)

21. Angel Waits (1:41 min)

22. Remembering Jenny (Performed by Anthony Stewart Head) (1:49 min) 3×08 LOVERS WALK (Christophe Beck)

35. Loneliness of Six (1:50 min)

2×12 BAD EGGS (Shawn Clement and Sean Murray)

10. Cordelia’s Bear (1:41 min) * 2×19 I ONLY HAVE EYES FOR YOU

(Christophe Beck)

23. Love Is Forever (1:15 min) * 3×09 THE WISH (Christophe Beck)

36. Bizarro Sunnydale (2:02 min) *

37. Blood Machine (2:31 min) *

38. Slayer’s Elegy (1:48 min)