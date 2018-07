Nightflyers : Netflix dévoile le trailer de sa série SF adaptée de George R.R. Martin

Depuis son annonce il y a quelques mois, Nightflyers ne cesse de nous faire de l’oeil. Après un premier teaser intrigant mis en ligne au mois de mai dernier, la nouvelle série SF made in Netflix se dévoile aujourd’hui pleinement avec cette bande-annonce puissante.

C’est quoi cette série ?

Nightflyers est inspirée d’un court roman de science-fiction écrit par George R.R. Martin (le papa de Game of Thrones ndlr) et publié en 1982. Elle suit huit scientifiques marginaux et un puissant télépathe qui embarquent pour une expédition aux confins de notre système solaire à bord du Nightflyer – un vaisseau composé d’une petite équipe très liée et d’un capitaine plutôt solitaire – dans l’espoir de rentrer en contact avec les extraterrestres. Mais lorsque de terrifiants et violents événements commencent à se produire, chacun va s’interroger sur la responsabilité des uns et des autres – et survivre à ce voyage va s’avérer plus difficile que quiconque aurait pu l’imaginer.

Si l’on en croit cette première bande-annonce, la série produite par George R.R. Martin himself jouera dans la même cour que la saga Alien et nous promet quelques belles frayeurs. Évidemment, connaissant le bonhomme, on imagine qu’aucun personnage ne sera à l’abri d’une mort atroce, et que les trahisons à bord du vaisseau seront monnaie courante.

Côté casting, on retrouvera Gretchen Mol (Boardwalk Empire), Eoin Macken (The Night Shift), David Ajala (Fast & Furious 6) et Maya Eshet (Teen Wolf).

La série composée de dix épisodes sera disponible sur Netflix en 2019. On a déjà hâte.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com