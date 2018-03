Nicole Kidman devient thérapeute pour HBO

The Undoing est une adaptation du roman You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, publié par Grand Central Publishing en mars 2014. À ce jour, aucune traduction française n’est disponible. Mais rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une cause perdue puisque le livre sera adapté par HBO. Si le succès est au rendez-vous, l’engouement devrait suffire à motiver les éditeurs français. Du moins, il ne reste qu’à l’espérer.

Un créateur à l’imagination intarissable

David E. Kelley est en charge de la transposition télévisuelle d’après Deadline. Avant de s’engager dans l’élaboration de ce thriller psychologique, l’américain a créé une panoplie de séries remarquable. Parmi elles : Ally McBeal, The Crazy Ones avec le duo Robin Williams et Sarah Michelle Gellar, ainsi que Mr. Mercedes. Mais s’il y a bien une œuvre qui remporte tous les suffrages, il s’agit de Big Little Lies. Reconduite pour une seconde saison, les sept premiers épisodes ont su séduire jusqu’à décrocher quatre Golden Globes en 2018. Ainsi, Nicole Kidman (Moulin Rouge) fut récompensée pour son interprétation juste et mémorable. Pas étonnant donc que Kelley l’ait recrutée en tant qu’actrice et productrice exécutive pour son énième projet !

The Undoing : mise en scène d’une protagoniste forte

La vie sourit à Grace Sachs. Mariée à un homme dévoué et mère d’un jeune garçon, la thérapeute à succès travaille sur son premier texte. Malheureusement, de terribles événements s’enchaînent à quelques semaines de la publication. Son mari est porté disparu, et la mort emporte l’un de ses proches. Un homme qu’elle considérait tel un ami se révèle être un étranger dissimulant de sombres secrets. Les drames obscurcissant son existence font l’objet d’une triste curiosité médiatique, l’obligeant alors à reprendre les choses en main.

HBO est actuellement à la recherche d’un réalisateur. Si la composition de la saison n’a pas encore été définie, le communiqué rapporte que cela devrait être similaire à Big Little Lies. En attendant, vous retrouverez Nicole Kidman dès la fin de l’année dans Boy Erased de Joel Edgerton, ainsi que dans les aventures d’Aquaman.

