Netflix et le studio derrière Pokémon Go préparent une série animée

Le jeu vidéo « Ingress » va passer par la case série pour se faire connaître plus amplement et c’est sur Netflix que ça va se passer.

Vous n’avez pas pu, ces dernières années, passer à côté du phénomène Pokémon Go. Cette déclinaison du célèbre jeu vidéo créé par Satoshi Tajiri a envahi le monde des téléphones, poussant des millions d’utilisateurs à sortir de chez eux pour aller traquer dans les rues de leur ville les Pokémon qui leurs manquaient. Derrière cette idée astucieusement addictive se cachait le studio de développement Niantic.

Avant de sortir Pokémon Go, leur précédent jeu sur mobile était Ingress. Celui-ci leur a permis de tester des fonctionnalités qui ont été reprises par la suite dans leur jeu Pokémon. Dans Ingress, les joueurs sont séparés en deux camps. Grâce à la fonction géolocalisation de leur téléphone, ils peuvent croiser des personnes et interagir avec eux via le jeu. Une manière de combiner expérience virtuelle et réelle. Par la suite, Pokémon Go, se positionnant dans la même veine, pouvait nous faire affronter des joueurs que l’on croisait au détour d’une rue.

Moins connu que Pokémon Go, Ingress va avoir droit probablement à un petit boost de popularité car Niantic prépare une série d’animation qui sera diffusée sur Netflix. Elle servira à introduire leur prochain jeu de la franchise, Ingress Prime. Le network japonais Fuji TV s’est allié avec le géant américain pour permettre une diffusion internationale. Moins connu par le public, Niantic veut rendre Ingress aussi populaire que Pokémon Go. En profitant de Netflix, on ne sait pas s’ils arriveront à faire un aussi gros carton mais il est évident que la franchise aura plus de chance de toucher des usagers qui ne connaissent même pas son existence.

John Hanke, le fondateur de Niantic, a évoqué le projet auprès de Variety :

L’animé parlera de l’univers Ingress et permettra au public de découvrir une partie de cet univers d’une manière unique.

On en sait plus également sur l’histoire, qui reprendra les codes du jeu. Makoto et Sarah sont deux personnes qui ont développé des pouvoirs suite à l’ouverture de portails transportant de l’énergie extraterrestre sur Terre. Les humains en contact avec celle-ci se retrouvent dotés de capacités extraordinaires. Makoto a le pouvoir de raconter l’histoire d’un objet en le touchant, Sarah peut voir certains aspects de l’espace et du temps. Ils seront poursuivis par Jack, tout en étant au cœur d’une bataille entre les Enlightened et la Résistance.

Le studio d’animation Crafter développe la série, sous la direction de Yuhei Sakuragi. Takeshi Honda a été chargé de créer le design des personnages. La date de diffusion est prévue en octobre, sur Netflix donc. Le jeu Ingress Prime devrait arriver dans la foulée, d’ici la fin de l’année.

