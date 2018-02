Love : ce qui attend la troisième et dernière saison

L’histoire d’amour entre Mickey et Gus va-t-elle pouvoir enfin fonctionner ? Découvrez les premiers indices à cette question fatidique à travers la bande-annonce de la troisième et dernière saison de « Love ».

[Attention ! Cet article contient des spoilers.]

A la fin de la deuxième saison de Love, nous laissions Mickey et Gus, interprétés par les excellents Gillian Jacobs et Paul Rust, sur une dispute qui semait des doutes quant à l’avenir du couple. Des réponses seront enfin données le 9 mars prochain, date de sortie de la troisième et dernière saison.

La première bande-annonce a enfin été dévoilée. Nous y redécouvrons quelques moments forts des deux premières saisons, mais surtout des images inédites. Le ton donné à cette conclusion paraît plus léger. Judd Apatow a d’ailleurs annoncé qu’il s’agissait de la saison la plus douce et drôle de la série.

Que se passera-t-il dans la troisième saison de Love ?

L’une des ex de Gus réapparaîtra dans cette saison et Mickey aura apparemment droit à un savoureux tête-à-tête avec elle. S’ils sont toujours à la recherche d’une histoire d’amour posée, le couple devra de nouveau faire face à ses incertitudes. La bande-annonce se termine néanmoins sur un joli élan d’optimisme, et l’on devrait une nouvelle fois être ému par ces deux paumés profondément attachants. Enfin, quelques sympathiques scènes d’action et grosses galères sont à prévoir. Cela n’est en rien étonnant étant donné qu’il s’agit de Mickey et Gus.

Pourquoi est-ce que l’on attend cette conclusion avec impatience ?

Avant tout parce que Love est l’une des meilleures comédies romantiques de ces dernières années . Judd Apatow, Lesley Arfin et Paul Rust ont réussi à développer une romance dans l’ère du temps qui traite brillamment des difficultés à communiquer.

. Judd Apatow, Lesley Arfin et Paul Rust ont réussi à développer qui traite brillamment des difficultés à communiquer. Parce que l’on a envie de savoir si l’histoire d’amour entre Mickey et Gus est possible, mais pas seulement . La bande-annonce dévoile en effet les épreuves qu’auront à surmonter les géniaux Bertie et Gertie, incarnés par Claudia O’Doherty et Mike Mitchell. Nous découvrions dans la première saison que l’amour ne se trouve pas sans efforts. Les quatre personnages vont visiblement devoir en faire beaucoup dans les douze prochains épisodes pour qu’il puisse triompher.

. La bande-annonce dévoile en effet les épreuves qu’auront à surmonter les géniaux Bertie et Gertie, incarnés par Claudia O’Doherty et Mike Mitchell. Nous découvrions dans la première saison que l’amour ne se trouve pas sans efforts. Les quatre personnages vont visiblement devoir en faire beaucoup dans les douze prochains épisodes pour qu’il puisse triompher. Pour le côté imprévisible de la série. Depuis le départ, les situations et rencontres improbables ont une véritable importance dans Love et contribuent grandement à la réussite de la série. Espérons que cette troisième saison sera aussi riche en personnages secondaires barrés. Au vu des premières images, cela devrait bien être le cas.

Pour découvrir l’ultime saison de Love, rendez-vous dès le 9 mars prochain sur Netflix.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com