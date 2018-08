Les séries à suivre à la rentrée sur Canal+

Par le biais d’un communiqué de presse, le groupe Canal+ a annoncé sa grille des programmes à venir à la rentrée et en 2019. Et autant dire que la chaîne cryptée a encore de belles propositions à faire du côté des séries télévisées.

Des créations toujours originales

Déjà, avec ses créations originales, Canal+ devrait continuer de s’assurer une certaine notoriété en France. On verra ainsi les retours du Bureau des légendes (saison 4, septembre-décembre 2018) et d’Engrenages (saison 7, janvier-juin 2019), deux des meilleures productions de ces dernières années. Du côté des nouveautés, il y aura Hippocrate (septembre-décembre 2018) de Thomas Lilti avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi ou encore Géraldine Nakache. Sorti en 2014, le film Hippocrate suivait Vincent Lacoste en futur médecin qui débutait son internat dans l’hôpital de son père, et avait obtenu 6 nominations aux César 2015.

Enfin, ZeroZeroZero, créée conjointement par Sky, Amazon et Canal+, mêlant cartels au Mexique, crime organisé en Italie, et une famille de brokers corrompus aux Etats-Unis, et Venom Subutex, avec Romain Duris et Céline Sallette, sont toutes deux prévues pour la période janvier-juin 2019.

Les séries étrangères pas en reste

Concernant les œuvres étrangère, on pourra d’ici la fin d’année découvrir la série italienne, L’Amie prodigieuse, la série événement britannique Killing Eve, l’Allemande Deutschland 86 (suite attendue de Deutschland 83, prévue pour 2019), et surtout Castle Rock. Cette dernière, diffusée par Hulu, avait laissé les fans français de Stephen King dans l’attente puisqu’aucun diffuseur ne s’était encore annoncé. Canal+ continuera donc sa collaboration avec Hulu, puisqu’elle diffusera également Catch-22, réalisée par George Clooney. De plus, Luther (saison 5) et Gomorra (saison 4) feront leur retour attendus sur la période janvier-juin 2019.

Voici le récap’ complet des séries à venir sur Canal+

Septembre-décembre 2018

Ice saison 2 (5 septembre)

Killing Eve saison 1 (13 septembre)

L’amie prodigieuse saison 1

Escape at Dannemora saison 1

Castle Rock saison 1

Témoin indésirable saison 1

Deutschland 86

Catch-22 saison 1

Guyane saison 2 (septembre 2018)

Hippocrate

Le Bureau des légendes saison 4

Janvier-Juin 2019

Patrick Melrose saison 1

Gomorra saison 4

Luther saison 5

Miguel saison 1

Vernon Subutex

zerozerozero

Engrenages saison 7

A l’heure US

Enfin, Canal+ sera toujours à l’heure US en diffusant dans la foulée de leur diffusion aux Etats-Unis This is Us (saison 3), Ray Donovan (saison 6), The Big Bang Theory (saison 12), Young Sheldon (saison 2), Vikings (saison 5, 2e partie), Homeland (saison 8), Brooklyn Nine-Nine (saison 6), Better Things (saison 3), For the People (saison 2), American Horror Story (saison 8) et The Gifted (saison 2).

