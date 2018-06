Le Seigneur Des Anneaux : la série pas avant 2021 ?

La série Le Seigneur des Anneaux est probablement, dans le monde des séries, le prochain gros phénomène à suivre. La trilogie sortie sur grand écran reste encore, à ce jour, quelque chose de dingue techniquement.

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Jennifer Salke, la directrice d’Amazon, a parlé de la série. Et sur une probable date de sortie. Ok, il est encore très tôt pour l’évoquer parce que tout en est encore au stade du développement mais elle a lâché un gros indice pour donner un ordre d’idée aux fans :

On lancera la production de la série dans deux ans et elle sera, on l’espère, mise en ligne durant l’année 2021.