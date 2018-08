Le Seigneur des Anneaux : Amazon a trouvé ses scénaristes pour la série

Jennifer Salke, la directrice d’Amazon avouait même que la production ne devrait commencer que dans deux ans. Pour une sortie espérée en 2021. On a le temps de voir venir mais les choses s’accélèrent en coulisses pour dégoter des gens aux postes importants.

L’équipe prend forme avec l’arrivée des scénaristes Patrick McKay et John D. Payne, choisis par Amazon pour rédiger le script de cette première saison. Un duo que l’on commence à voir émerger dans le paysage hollywoodien avec quelques gros projets à leur actif. Ce sont eux qui ont signé le scénario du prochain Star Trek 4 et ils sont derrière ceux de Godzilla Vs Kong et Jungle Cruise, le film d’aventure inspiré par une attraction Disney. Deux gros titres auxquels s’ajoute probablement un autre encore plus énorme. Conscients du type de paquebot sur lequel ils viennent d’embarquer, le duo s’est montré ravi :

Nous sommes absolument ravis d’être en partenariat avec Amazon […] Nous nous sentons comme Frodon, en partant de la Comté, avec une grande responsabilité entre nos mains – c’est le début de l’aventure d’une vie.

Au moins, ils prennent la mesure de la tâche qui les attend. Pour s’assurer que le résultat visuel sera à la hauteur des attentes, Amazon serait prêt à débourser pas moins de 500 millions pour produire deux saisons. À titre de comparaison, la saison finale de Game of Thrones, coûtera 90 millions pour 6 épisodes. Le Seigneur des Anneaux deviendra la série la plus chère jamais produite. Tout cela prouve que le monde des séries est devenu un terrain de jeu lucratif pour les producteurs, prêts à injecter des sommes folles. Un budget comparable ou supérieur à des blockbusters actuels qui permettrait d’avoir un rendu digne de s’inscrire dans la lignée du travail extraordinaire de Peter Jackson à l’époque de la trilogie – un Peter Jackson qui ne devrait pas être impliqué dans ce projet.

La jeunesse d’Aragorn explorée ?

Le scénario n’étant pas écrit et la trame principale encore succincte, rien n’est connu sur l’histoire. Jennifer Salke a précisé que nous devrions retrouver des personnages connus dans une intrigue totalement différente. Le site TheOneRing, spécialisé dans l’univers du Seigneur des Anneaux, dévoilait en mai dernier que la série devrait se concentrer sur la jeunesse d’Aragorn. Rien n’a été confirmé ou infirmé par Amazon. Aragorn est un personnage emblématique qui parlera immédiatement au public pour le faire s’intéresser à la série. Nous sommes déjà curieux de savoir qui l’interprétera si, effectivement, l’information se confirme.

