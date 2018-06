La Casa de Papel a explosé un record de visionnage sur Netflix France

On savait que La Casa de Papel avait remporté un franc succès dans l’Hexagone, mais nous n’imaginions pas à quel point. Depuis sa mise en ligne, les deux saisons de la série espagnole ont été visionnées plus de 17 millions de fois sur la plate-forme française. Cette étude menée par NPA Conseil et Harris Interactive a été réalisée entre le 1er janvier et le 20 mai.

Avec ce chiffre astronomique, La Casa de Papel devient ainsi la série la plus regardée de toute la SVOD en France. Elle a réussi l’exploit de rester en tête des programmes les plus visionnés durant quinze semaines sur les vingts de l’année en cours. En outre, il s’agit également de la série non anglophone la plus visionnée sur Netflix dans le monde.

L’immense succès de la série produite par s’explique en grande partie grâce à un très bon bouche à oreille, le programme n’ayant pas eu beaucoup de promotion lors de sa mise en ligne sur Netflix France, et également à une intrigue extrêmement bien ficelée, qui accroche le spectateur dès les premières minutes.

Ce succès surprise a conduit Netflix à commander une troisième saison alors que l’histoire semblait toucher à sa fin avec la saison 2. Jusqu’à présent produite par Antena 3, cette nouvelle saison sera chapeautée par Netflix et devrait arriver l’année prochaine.

Si vous ne connaissez pas encore La Casa de Papel, découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com