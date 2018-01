Kate Beckinsale dans la série Amazon “The Widow”

Amazon Prime Video vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle série The Widow avec Kate Beckinsale (Aviator, Underworld). Elle sera écrite et produite par Harry et Jack Williams.

Un scénario qui donne envie

The Widow racontera l’histoire de Georgia Wells (Beckinsale), qui a recommencé sa vie à la suite d’événements douloureux. Mais après avoir vu son mari qu’elle croyait décédé à la télévision, elle se met en tête de retrouver la vérité sur son passé. Ce thriller haletant nous emmènera également dans les tréfonds du Congo en Afrique, où de terribles dangers et révélations l’attendront.

Le vice-président d’Amazon Prime s’est récemment exprimé à propos de cette nouvelle série :

Harry et Jack Williams ont créé une histoire poignante, qui sera brillamment interprétée par l’une des actrice les plus talentueuses du monde. The Widow est notre série la plus ambitieuse et cinématique de notre histoire, et nous avons hâte de montrer à l’écran le coeur ténébreux de la jungle congolaise.

Sam Donovan et Olly Blackburn seront crédités en tant que réalisateurs de la série. En outre, le tournage commencera ce mois-ci en Afrique du Sud, au Pays de Galle et à Rotterdam. The Widow sera diffusée sur la chaîne britannique ITV et sur Prime Vidéo aux Etats-Unis et dans plus de 200 autres pays.

