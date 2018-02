Julian Fellowes : adieu Downton, bienvenue The Gilded Age

The Gilded Age a nécessité une longue période de développement avant que la chaîne NBC commande les dix premiers épisodes, et ce, sans même passer par la case pilote.

C’est en 2012 que Julian Fellowes mentionne son désir de traverser l’océan Atlantique par le biais de la télévision. Hasard ou non, c’est durant la même année que Martha Levinson débarque dans Downton Abbey qui en est alors à sa troisième saison. Mère de Cora, la femme est de nationalité américaine et vit à New York depuis plusieurs décennies.

Au vu du synopsis, il ne serait pas étonnant que le personnage établisse un lien direct entre les deux séries TV puisque le créateur a indiqué en 2015 qu’elles partageraient possiblement le même univers. Cependant, même si cela se confirmait, il serait impossible de retrouver tous vos british favoris. Voilà pourquoi.

Goodbye Yorkshire, Hello New York !

Vous l’avez compris, c’est la Grosse Pomme qui accueillera les aventures de The Gilded Age. Plongée au cœur de la Cinquième avenue, l’intrigue se déroulera durant les années 1880 et mettra en scène une jeune femme nommée Marian Brook.

Marian Brook est une jeune fille provenant d’une famille conservatrice, et qui va s’infiltrer au sein d’une riche famille du voisinage. Celle-ci est composée de George Russel, un impitoyable magnat des chemins de fer, de son fils rusé Larry, et de Bertha, son ambitieuse femme. Faisant partie des nouveaux riches, ces derniers sont rejetés par les Astor et les Vanderbilt. Marian est sur le point de découvrir un tout nouveau monde.

Cet avant-goût n’est pas sans rappeler le thème des inégalités sociales abordé sous de multiples angles dans Downton Abbey mais, en attendant davantage de nouvelles, il faudra s’en contenter. Il n’empêche que le changement de décor devrait donner un souffle nouveau à la série dont l’écriture est “la réalisation d’un rêve” selon Fellowes, dont l’excitation a contaminé la présidente de NBC Entertainment.

Julian Fellowes a un talent inégalé pour créer des personnages et des relations complexes dans un contexte fantastique. Nous sommes ravis que NBC et Universal Television soient en mesure de vous présenter sa nouvelle, et délicieuse, approche des nouveaux riches et de la classe ouvrière.

Si le casting reste inconnu à l’heure actuelle, Gareth Neame a d’ores et déjà retrouvé sa place de producteur. Beaucoup de mystère entoure encore cette nouvelle production, ainsi que le potentiel retour de Downton Abbey au cinéma.

La diffusion de The Gilded Age est prévue pour l’an prochain. 2019 n’a jamais paru aussi loin.

