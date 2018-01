John Malkovitch en invité de choix de la série Billions

Une tension à son comble entre Chuck et Bobby

La saison 3 de Billions se concentrera toujours sur les personnages de Chuck Rhoades (Paul Giamatti) et Bobby Axelrod (Damian Lewis). Respectivement procureur fédéral et patron d’un empire financier à Wall Street, les deux hommes utiliseront tout le pouvoir d’influence de leur réseau pour se saboter réciproquement. Mais ils devront également faire face à un monde qui change, et à l’émergence de nouveaux ennemis qui les menacent tous les deux. Wendy Rhoades (Maggie Siff) sera de nouveau dans une position très inconfortable en tant que femme de Chuck et coach de Bobby. Elle va être amenée à faire un choix extrêmement douloureux qui aura des conséquences importantes sur le cours de son existence.

L’argent, le pouvoir, la justice et la revanche seront toujours des thèmes importants dans cette prochaine saison. Ces propos seront servis par un casting de qualité. Parmi eux, on peut citer Malin Akerman, Toby Leonard Moore, David Costabile, Condola Rashad, Asia Kate Dillon et Jeffrey DeMunn. En outre, Clancy Brown fera une apparition dans cette saison en tant que Waylon “Jock” Jeffcoat, le nouveau procureur général qui s’intéressera de très près à Chuck et Bobby Axe.

Le retour de l’accent russe

Ce n’est pas la première fois que John Malkovitch collabore avec Brian Koppelman and David Levien, producteurs et créateurs de la série Billions. En effet, l’acteur avait joué dans les 2 premiers films du duo de réalisateur, Les Hommes de Main et Les Joueurs. Dans ce film, Malkovitch incarnait avec brio le mafieux russe Teddy KGB, propriétaire d’une salle de poker clandestine, dont l’accent ostentatoire et le charisme avait marqué une génération de joueurs et de cinéphiles. Nous avions donc très hâte de retrouver John Malkovitch et sa redoutable imitation de l’accent russe : c’est maintenant chose faite dans la saison 3 de Billions. Toutefois, nous n’en savons pas plus sur le rôle de milliardaire qu’il incarnera à l’écran.

Rendez-vous le 25 mars prochain sur Showtime pour le découvrir.

