Hulu va redonner vie aux Animaniacs

Une référence dans l’inconscient collectif

Les Animaniacs ont bercé l’enfance de toute une génération d’actuels trentenaires. Pour eux, les noms de Yakko, Wakko et Dot sont forcément associés à ces délirants personnages animés, à l’allure étrange, entre le chat, le chien et le lapin.

Sam Register, Président de Warner Bros., compte bien éveiller à nouveau l’esprit des nouveaux adultes :

Les parents qui ont grandi avec la bande dessinée auront bientôt de nouveaux épisodes à partager avec leurs propres familles.

En effet, les Animaniacs, créés par Tom Ruegger, sont apparus à la télévision en 1993. Les dessins animés sont rapidement devenus une référence pour les enfants et adolescents, et font, aujourd’hui, partie de l’inconscient collectif. La série parvenant à lier à merveille l’humour (parfois crétin) à l’aspect éducatif, tout en jouant sur les références à la culture populaire. Un mélange subtil permettant de réunir les plus jeunes et les adultes.

Pour les plus jeunes, les Animaniacs, c’était d’abord trois frères et sœurs restés enfermés dans le château d’eau de Warner. Soudain libérés, ils se déchaînaient dans la ville et ses habitants avec des blagues loufoques. Le cartoon se composait également de tout un panel de personnages, également à forte personnalité, tels que Minus et Cortex par exemple.

Un gros coup pour Hulu

En plus d’une nouvelle série commandée, ce sont les 99 épisodes originaux qui sont désormais la propriété exclusive du catalogue d’Hulu, et disponibles sur le service américain.

Le vice-président d’Hulu, Craig Erwich, a ainsi déclaré :

C’est l’une des franchises animées les plus aimées, inventives et drôles de l’histoire qui peut désormais vivre sur Hulu. Cela marque un autre grand pas pour nous alors que nous continuons nos efforts pour être le service de streaming numéro 1 en termes de contenu animé.

Concernant les nouveaux épisodes, ceux-ci seront en partie dirigés par Steven Spielberg, puisqu’il reprendra sa casquette de producteur sur un cartoon qu’il connaît bien.

À ce sujet, Craig Erwich a rajouté :

Nous sommes impatients de travailler avec Steven Spielberg et toute l’équipe d’Amblin et de Warner Bros. pour proposer de nouveaux sketchs, des blagues, et des chansons des Animaniacs, et offrir des rires aux enfants et aux adultes.

De son côté, Steven Spielberg s’est montré particulièrement enjoué :

Je suis tellement heureux et fier que les Animaniacs aient une maison à Hulu. Ensemble, avec Warner Bros., nous cherchons à attirer de nouveaux publics et des fans de longue date dans ce monde sauvage de Yakko, Wakko et Dot. Je suis également ravi que l’intégralité des Animaniacs et des épisodes de Tiny Toon Adventures soit incluse dans l’affaire.

Il faudra cependant s’armer de patience puisque les nouveaux épisodes ne seront pas disponibles avant 2020 sur le service de streaming Hulu. En attendant, on pourra toujours revoir les aventures des personnages, et écouter en boucle ce célèbre générique, en VF, évidemment :

