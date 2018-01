Un hôtel Game of Thrones entièrement fait de glace

Un hôtel en Laponie

Cet hôtel atypique fait partie du complexe Snow Village situé en Laponie. Cette installation gigantesque a été réalisée en collaboration avec HBO Nordic. Cet hôtel à thème a été conçu par des artistes venus de Russie, de Pologne, de Lettonie et d’Ukraine. Ainsi, on peut y admirer une reproduction du trône de fer avec ses nombreuses épées, du mur aux visages venu tout droit de Braavos, d’un Marcheur Blanc et même une reproduction du dragon Viserion, situé au milieu d’un bar glacé !

Ce lieu exceptionnel se situe à Kittila en Laponie finlandaise. Il est accessible par avion en 90 minutes depuis la capitale du pays, Helsinki. Mais pour le visiter, il vaut mieux être résistant au froid, puisque la température à l’intérieur des chambres atteint -5 degrés. En outre, la visite de l’hôtel vous coûtera 15 euros, et si vous êtes assez téméraires pour y séjourner une nuit entière, il vous faudra débourser 170 euros.

En tout, il aura fallu 20 millions de kilos de neige et 350 000 kilos de cristal de glace pour construire cet hôtel, qui couvre une surface de 20 000 mètres carrés. L’hôtel contient également, un restaurant, un bar, et même une église où l’on peut se marier.

