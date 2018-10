High School Musical : la série a trouvé le remplaçant de Zac Efron

Il y a plus de dix ans maintenant, en 2006, Zac Efron se révélait auprès du jeune public de Disney avec High School Musical. Un téléfilm dans lequel Troy Bolton (Efron), le capitaine de l’équipe de basket, s’éprenait de Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), une élève du lycée. Tous deux se rapprochaient en se découvrant une passion commune pour le chant, et décidaient de participer à la comédie musicale du lycée. Un pitch bien niaiseux, mais pour un résultat plus réussi que prévu. En effet, High School Musical peut tout à fait se voir avec un brin de second degré. Dès lors, les personnages en deviennent sympathique car volontairement caricaturaux. C’est le cas de Troy, mais également de la « méchante » Sharpay (Ashley Tisdale), délirante à chaque échauffement de sa voix.

Alors bien sûr, High School Musical, qui donna lieu à un autre téléfilm (High School Musical 2) et à un film au cinéma (High School Musical 3), n’est pas du grand art. Mais dans son genre, la trilogie est assez sympathique et amusante. Pas sûr pour autant qu’étirer la franchise avec une série soit une bonne idée. Et pourtant, c’est bien ce que compte faire Disney avec High School Musical: The Musical, une série de 10 épisodes prévue pour la plateforme de Disney en 2019. Avec, le studio compte évidemment attirer un public jeune. Le titre étant mondialement connu, c’est également l’assurance d’une audience, au moins au moment du lancement. Ce dont a évidemment grand besoin Disney pour les débuts prochains de sa plateforme, supposée concurrencer, entre autres, Netflix.

Un nouveau jeune premier pour HSM

Pour porter cette série, la production a trouvé son acteur principal. Il s’agira de Joshua Bassett (Stuck in the Middle). Le jeune acteur, qu’on pourrait alors présenter comme un nouveau Zac Efron, ne jouera pas Troy Bolton, mais Ricky. En effet, la série ne suivra pas le scénario des films puisqu’ici, Ricky tentera de reconquérir son ex-petite amie en auditionnant pour la High School Musical. La différence est minime, mais bien là.

Par ailleurs, TV Line nous précise que l’originalité de la série devrait se trouver dans sa forme, puisqu’elle sera tournée comme un faux documentaire, à la manière de The Office. Le tout évidemment en chanson. Aucune date précise n’a pour le moment été communiquée pour la diffusion de High School Musical: The Musical sur la plateforme Disney.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com